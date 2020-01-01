وفاة سابيلا .. من قاد الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2014 رحل عن عالمنا

نبأ تعيس للغاية..

رحل أليخاندرو سابيلا، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض في القلب عن عمر يناهز 66 عامًا.

وكان سابيلا قد نُقل إلى المستشفى بعد ساعات من معرفته لخبر وفاة دييجو آرماندو مارادونا يوم 25 نوفمبر، بعد إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب.

ورغم أن حالته كانت معقدة إلا أنه كان على وشك الخروج من المستشفى، ثم أصيب بفيروس ما تسبب في دخوله لغيبوبة استفاق منها منذ أيام قليلة، ثم داهمه المرض مجددًا بالساعات الماضية.

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المدرب احتاج إلى الوجود تحت جهاز التنفس الصناعي في الساعات الأخيرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في العاصمة الأرجنتينية بمعهد القلب مساء اليوم الثلاثاء.

سابيلا هو أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، حيث سبق له وأن قاد التانجو إلى بلوغ نهائي كأس العالم 2014، قبل أن يخسره لصالح منتخب ألمانيا بهدف نظيف.

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ومنذ 2014 وابتعد سابيلا عن عالم التدريب بسبب المشاكل الصحية، حيث خضع لعملية رأب الأوعية الدموية، كما أعلن في 2016 عن إصابته بمرض خطير دون الكشف عنه جعله ينتقل إلى المستشفى في عدد من المناسبات.

صحيح أن المدرب شُفيّ نسبيًا من هذا المرض الغامض وخرج للعلن في 2018 و 2019 أكثر من مرة، لكنه دائمًا استبعد إمكانية العودة للتدريب مرة أخرى لتنتهي مسيرته بمباراة ألمانيا في الماركانا 2014.

سابيلا كمدرب لديه إنجاز كبير آخر ولكن على صعيد الأندية، عندما حقق لقب كوبا ليبارتادوريس 2009 مع إستوديانتيس، وكاد أن يُحقق لقب كأس العالم للأندية لولا هزيمته من برشلونة في اللحظات الأخيرة 2-1.