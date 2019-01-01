الأفارقة بالخارج

وفاة النيجيري بروميس عن عمر 31 عاماً

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الوفاة المفاجئة وقعت بالأمس وأعلنها ناديه اليوم..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أوستن بولد الأمريكي عن وفاة نجمه النيجيري إسحق بروميس عن عمر يناهز 31 عاماً، والتي وقعت أمس الأربعاء.

وقال بوبي إبستاين رئيس النادي:"الخسارة الأكبر التي يمكن أن يعانيها فريق ما ليست على لائحة النتائج، إنها وفاة أحد الزملاء".

وأضاف:"بصدمة وحزن كبير نؤكد الوفاة المفاجئة لبروميس. نتمنى لزوجته وأطفاله وعائلته القوة والسلام".

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ولم يشارك بروميس في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من وفاته، ضد بورتلاند تيمبرز والتي فاز خلالها فريقه 2-1 خارج ملعبه، حيث بقي على مقاعد البدلاء.

يذكر أن بروميس كان قد قاد بلاده لفضية دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الصينية بكين عام 2008.

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