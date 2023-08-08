وفاة في الشرطة .. والروح تهدد بـ"إقصاء" النصر من كأس الملك سلمان

خطة الشرطة للتأهل إلى النهائي العربي على حساب النصر

GOAL

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، لمواجهة تاريخية أمام النصر السعودي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الشرطة تأهل إلى المربع الذهبي من البطولة العربية؛ بعد تجاوز المجموعة الأولى "الصعبة"، والتي ضمت الاتحاد السعودي، والثنائي التونسي الترجي والصفاقسي، ثم إقصاء العملاق القطري السد، بنتيجة (4-2)، في دور الـ8.

وفي هذا السياق.. شبه أحمد صلاح، المدير الفني للشرطة، العملاق السعودي بـ"الفرق العالمية"؛ قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "النصر قادر بالنجوم الذين يملكهم في صفوفه، لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة".

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب صلاح، عن ثقته في نجوم فريقه، وقدرتهم على صنع المعجزة رغم الفوارق الفنية الواضحة؛ وذلك من خلال اللعب بقتالية وروح حماس، طوال الـ90 دقيقة.

وكشف المدير الفني، عن إمكانية إجراء بعض التغييرات، في تشكيل الفريق الأول "الأساسي" أمام النصر؛ خوفًا من الإرهاق وتعب بعض اللاعبين.

هذه الروح التي تحدث عنها أحمد صلاح، والتي يُمكن أن تقصي النصر، ظهرت جليًا في موقف اللاعب فيصل جاسم، الذي أصر على البقاء مع الفريق، وعدم العودة إلى بلاده، على الرغم من وفاة والده.

وكتب نادي الشرطة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ضربَ فيصل جاسم، مثلًا كبيرًا في الوفاء، قلّما يجسده لاعب؛ حينما اتخذَ قرارًا، بالبقاء مع البعثة، رغم حالته النفسية السيئة، وحزنه الشديد على رحيل والده".

وأشار النادي العراقي، إلى أن عائلة اللاعب أيضًا، طلبت منه البقاء مع بعثة الفريق، الذي يمثل الوطن، في هذا الحدث العربي الكبير، وعدم العودة إلا بعد انتهاء البطولة.

GOAL