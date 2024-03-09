وفاء منقطع النظير .. مونبلييه يكافيء مشجعين سافرا سبع ساعات خلف فريقهم!

مونبلييه لم يخذل مشجعيه...

كافئ نادي مونبلييه، اثنين من مشجعي فريقه بعد سفرهم الطويل لمسانده الفريق أمام نيس ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

ولعب مونبلييه أمام نيس في افتتاح مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي، مساء أمس الجمعة خارج أرضه.

ولم يحضر المباراة، إلا اثنين فقط من مشجعي مونبلييه بسبب بعد ملعب اللقاء عن مدينة الفريق، إذ يحتاج الوصول إلى نيس لسبع ساعات سفر، ولكن بعد ذلك العناء كافئ الفريق المشجعين وفاز بهدفين مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد فوز الأمس، ارتقى مونبلييه إلى النقطة 26 في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

جدير بالذكر أن سيستضيف ضيفًا، ثقيلًا في الجولة القادمة من الدوري الفرنسي، إذ يلعب أمام باريس سان جيرمان، على ملعب دي لاموسون.