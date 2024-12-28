حقق وعد المنتخب السعودي في الملعب .. عبد الله الحمدان يفسر إشارته بعد هز شباك العراق

ماذا يقصد عبد الله الحمدان؟

أعرب عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، عن سعادته الكبيرة، بالانتصار على العراق، بنتيجة (3-1)، وحجز مقعد في الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

الحمدان شارك بديلًا في الدقيقة 70، بعد خروج عبد الله رديف، ليصنع الحدث، ويسجل الهدفين الثاني والثالث للمنتخب السعودي في الدقيقتين 81 و86، ويساهم في انتصار الأخضر بثلاثية على ملعب جابر الأحمد الدولي، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في البطولة.

وأوضح الحمدان، عبر قنوات الكأس القطرية، القصد من إشارته عقب تسجيل الهدف الثالث للأخضر في مرمى العراق، حينما أشار بالسكوت ورفع رمز المنتخب السعودي على قميصه، مؤكدًا أن تلك الإشارة لا تعني عودة الحمدان فقط، ولكنها تعني عودة المنتخب السعودي بأكمله في البطولة.

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وقال الحمدان، عبر فضائية SSC، "ألف مبارك للجمهور السعودي، الحمد لله، دخلنا المباراة بشكل مختلف، وربنا أكرمنا، استقبلنا عدد أهداف كبير في المباراتين الماضيتين، فكان هدفنا الحفاظ على الأداء الدفاعي، ونعرف نستغل أخطاء العراق".

وأضاف مهاجم الأخضر "قلت مسبقًا إن الوعد في الملعب، ولكل من تكلم عن الأخضر، ردنا عليه كان في الملعب وليس خارجه".

وعقب المباراة، ظهر الحارس محمد العويس، وهو يصيح قائلًا "لا أحد يلمس غيرة السعودي على بلده"، فيما احتفل لاعبو المنتخب السعودي بطريقة الخلط، على غرار القائد سالم الدوسري، احتفالًا بالتأهل إلى نصف النهائي.

وتجاوز المنتخب السعودي، خسارة الجولة الأولى في كأس خليجي زين 26، أمام البحرين بنتيجة (2-3)، ليفوز على اليمن (3-2) ثم يكتسح العراق (3-1) في الجولتين الثانية والثالثة، ليحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويرافق البحرين إلى نصف النهائي.