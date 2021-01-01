وضع اقتصادي مريع في برشلونة .. النادي مدين لميسي بـ 63 مليون يورو من راتبه!

مفاجآت برشلونة المالية لا تتوقف، راتب ميسي هذا الموسم لم يتم صرف سوى أكثر من 10% منه بقليل!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل إضافية في الوضع المالي المتردي داخل نادي برشلونة، والذي يعاني كثيرًا على المستوى الإقتصادي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "كادينا سير"، والتي أكدت أن برشلونة وصل به الحال لتأخير راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت أن النادي الكتالوني كان عليه دفع حوالي 72 مليون يورو قبل شهر يناير 2021 لليونيل ميسي، هي قيمة راتب الموسم الجاري، بعيدًا عن الإضافات.

ولم يسدد النادي حتى الآن من تلك القيمة سوى ثمانية مليون يورو ونصف فقط! أي أكثر بقليل من 10% من إجمالي مستحقات هذا الموسم للنجم الأرجنتيني.

ويتبقى لليونيل ميسي 63.5 مليون يورو من راتب الموسم الجاري فقط والذي يتضمن حقوق الصور الخاصة به أيضًا.

كل هذا بعيدًا عن قيمة بند الولاء في عقده والذي يتم تفعيله في الأول من فبراير بحسب ما أوضحت صحيفة "إل موندو" والذي يقضي بحصول ميسي على 66 مليون يورو لو تواجد في برشلونة بحلول تاريخ اليوم.

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وينص بند الولاء على حصول ميسي على نصف ذلك المبلغ في الـ 31 من مارس على أن يحصل على الجزء الثاني بنهاية الموسم في الـ 15 من يوليو.

جدير بالذكر أن صحيفة "إل موندو" كانت قد نشرت بيانات وتفاصيل عقد ميسي الأخير الذي تم توقيعه في 2017 والذي كشف حصول الأرجنتيني على مبالغ قيمتها 555 مليون يورو في أربع سنوات.