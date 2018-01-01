وصيف كأس العالم يدعم العين قبل مواجهة ريال مدريد

يلتقي العين الإماراتي بعد قليل أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن ​زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم،​ مساندته لنادي ​العين​، في نهائي ​كأس العالم للأندية،​ عند مواجهة بطل أوروبا نادي ​ريال مدريد​ الإسباني اليوم السبت.

ونشر وصيف كأس العالم الأخيرة تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "حظ موفق عيناوي".

ويلتقي العين الإماراتي بعد قليل أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية التي تُقام نسختها الحالية في الإمارات. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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Good luck Ainawi 💜! — Zlatko Dalić (@DalicZlatko) December 22, 2018

وكان داليتش قد سبق وأن درب نادي العين الإماراتي من عام 2014 وحتّى عام 2017، قبل أن يستلم مهمة تدريب منتخب كرواتيا، وحصده المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

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(🎨: @omomani) pic.twitter.com/2VUbp48oxi — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

يُذكر أن الفريق العيناوي قد أداء راقي خلال النسخة الحالية من البطولة، وتمكن من التأهل إلى مباراة النهائي عقب تخطي عقبة ريفر بليت الأرجنتيني الصعبة.