بعد وصول الإدارة الجديدة .. الشباب يكشف رسميًا حقيقة انتقال تمبكتي والحربي للاتحاد والهلال

الكلمة الأخيرة من الشباب إلى الهلال والاتحاد

GOAL

كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب "الجديد"، حقيقة بيع عقود عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

أبرز الأسماء الشبابية، التي قيل إن إدارة الثنيان، ستبيع عقودهم؛ هم الثنائي حسان تمبكتي ومتعب الحربي؛ حيث ارتبطا بالانتقال إلى ناديي الاتحاد والهلال على التوالي.

الثنيان أعلن في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عدم بيع أي نجم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قائلًا: "سياستنا؛ هي الحفاظ على أفضل اللاعبين، ولا صحة للشائعات المنتشرة".

وأكد رئيس الليث الجديد، والذي جاء خلفًا لخالد البلطان، خلال اليومين الماضيين، على أنه يسعى إلى إعادة أمجاد الشباب السابقة، والمنافسة على تحقيق البطولات.

وشدد خالد الثنيان، على أنه سيعمل على تقوية الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بالتعاقد مع عدد من النجوم الجدد.

واختتم الثنيان حديثه؛ بالقول: "أنهينا ملف الكفاءة المالية، وملف المدرب الهولندي مارسيل كايزر.. وسننهي خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف المحترفين الأجانب؛ حيث نجري مفاوضات مع عدة لاعبين، في أكثر من مركز، حسب احتياج الفريق".

GOAL