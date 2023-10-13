وصلت إلى مليون ريال .. سبب سعر تذكرة لقاء الشباب والطائي الفلكية

سعر فلكي لأول مرة لتذكرة مباراة في دوري روشن السعودي

SHAHID

أعلن نادي الشباب عن أسعار تذاكر مباراته أمام الطائي، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي شهدت مفاجأة مدوية.

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ويواجه الشباب نظيره الطائي مساء يوم السبت المقبل، في افتتاح ملعبه الجديد الذي سيستضيف أولى مباريات الليوث.

وكشف الشباب عن أسعار تذاكر مباراته أمام الطائي، حيث تبدأ من 10 ريال لتذكرة المقاعد S، وتصل إلى مليون ريال لسعر تذكرة الضيافة.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن تذكرة المباراة تشمل حضور الحفل الذي يسبق المباراة لتدشين الملعب، وسيتواجد به أحد الفنانين وعروض ليزر والدرون، وألعاب نارية.

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ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور رؤساء ونجوم نادي الشباب السابقين، الذين سيتواجدون من أجل حضور حفل تدشين ملعب الليوث الجديد.

SHAHID