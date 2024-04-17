وسط منافسة أمريكية .. عرض سعودي "لا يُرفض" لمهاجم آرسنال السابق

ضربات الانتقالات لن تتوقف في السعودية

SHAHID

كشفت إذاعة "آر أم سي سبورت" عن عرضين سعوديين وصفت أحدهما بالضخم لمهاجم آرسنال السابق الذي يُنافس على صدارة هدافي الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي ليون.

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الحديث عن ألكسندر لاكازيت صاحب الـ15 هدفًا في الدوري الفرنسي والذي استعاد كامل تألقه منذ العودة إلى فريقه السابق الصيف الماضي.

صاحب الـ32 عامًا كان قد تلقى عرضًا جديًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يناير الماضي لكن ليون رفض التخلي عنه رغم أزمته المالية، ومن المتوقع أن يعود النادي الأمريكي ومعه أندية أخرى من ذات الدوري لمحاولة ضمه الصيف القادم.

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الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر مقربة من لاكازيت تلقيه عرضًا سعوديًا وُصف بأنه "لا يُرفض" للانتقال خلال الصيف القادم، مشيرة إلى أن العقد يمتد إلى موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، وموضحًا أن رئيس ليون أصبح لديه علم بهذا العرض.

ولم يكشف الموقع عن هوية النادي السعودي صاحب العرض، لكنه أوضح أنه ليس وحيدًا، بل هناك مفاوضات مع نادٍ آخر من دوري روشن لكن لم تصل الأمور للصيغة الرسمية بعد.

المهاجم الفرنسي يرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى عام 2025 لكن رحيله الصيف القادم للدوري السعودي مرجح جدًا في ظل هذا العرض الضخم، خاصة أن ليون بانتقاله لن يكتفي فقط بالربح المالي من الصفقة بل كذلك بالتخلص من صاحب أكبر راتب في الفريق.

SHAHID