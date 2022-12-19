وسط أفراح المونديال .. كاف يقرر إيقاف نجم المغرب الأسبق خمس سنوات

القرار قابل للطعن..

في الوقت الذي يحتفل به جمهور المغرب بإنجاز منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، عكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأجواء بقرار صادم.

أسود الأطلس اختتموا مشاركتهم في مونديال قطر محتلين المركز الرابع، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ العرب.

لكن الليلة، أصدر كاف قراره بإيقاف مصطفى حجي؛ نجم المغرب الأسبق ومدرب المنتخب الوطني السابق، لمدة خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

ويأتي قرار كاف بعد ثبوت الاتهامات التي وجهت لحجي بتزوير رخصة التدريب "أ"، لكن القرار قابل للطعن.

يذكر أن حجي تم إقالته من منصبه كمدرب مساعد لمنتخب المغرب قبل أشهر قليلة، بعدما تولى مهام هذا المنصب لمدة سبع سنوات، في ظل خلافات كثيرة مع اللاعبين واتهامات بالتقصير.