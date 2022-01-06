وسط اهتمام اتحادي .. نجم الأهلي يرفض التجديد

أكدت تقارير صحفية، على أن نوح الموسى لاعب وسط النادي الأهلي، رفض الرد على العرض المقدم من إدارة ناديه من أجل تجديد عقده، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

ودخل الموسى الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الأهلي، وسط محاولات من ناديه للإبقاء عليه وعدم رحيله.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا إلى نوح الموسى لاعب الفريق، من أجل تجديد عقده وبقائه في النادي، ولكن اللاعب لم يرد على هذا العرض.

الموسى أرجأ الرد على كافة العروض التي وصلت إلى وكيل أعماله إلى وقت لاحق، والتي كانت من ضمنها عرض استمراره في النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن هناك العديد من الأندية ترغب في ضم الموسى، أبرزها الاتحاد والشباب، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن.

الموسى انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2018، قادمًا من نادي الفتح الذي تألق رفقته، بعد أن انضم له من صفوف نادي بلد الوليد الإسباني.

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ويعد نوح الموسى واحدًا من العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها من جانب المدرب الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني للفريق، وهو ما دفع إدارة الأهلي للتمسك به.