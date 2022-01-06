الأهلي يقترب من حسم صفقة مجانية مميزة

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بضم لاعب حر في صفقة مجانية.

إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تسعى لإجراء تعديلات في قائمة الفريق، بتغيير عدد من اللاعبين الأجانب، حيث أن هناك رغبة للاستغناء عن خدمات التونسي حمدي النقاز، والسنغالي الحسن نداو، والتعاقد مع لاعبان بدلًا منهما.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن النادي الأهلي يقترب من الحصول على خدمات الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط نادي الريان القطري السابق.

الريان أعلن مساء الأربعاء عن فسخ تعاقده مع فرانك كوم، ليصبح اللاعب حرًا ويستطيع الانتقال لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة الريان.

كما أكدت صحيفة "الراية" القطرية، على أن فرانك كوم اقترب بشكل كبير من التوقيع للنادي الأهلي، خلال شهر يناير الجاري في صفقة انتقال حر.

فرانك كوم تألق رفقة نادي الترجي التونسي، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2018 و 2019، قبل الانتقال إلى الريان الذي استمر معه حتى أمس الأربعاء.

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وترغب إدارة الأهلي لتعديل أوضاع الفريق، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد انتهاء الدور الأول.