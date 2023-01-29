وسط الاهتمام ورغبة برشلونة .. ريال مدريد يحاول تجديد عقد أسينسيو

ريال مدريد قدم بالفعل عرضًا إلى أسينسيو لتجديد عقده، لكن اللاعب يفكر في خياراته للمستقبل.

عاد ماركو أسينسيو من جديد إلى خطط نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليقرر النادي الملكي مكافأة اللاعب بتقديم عرض جديد له.

ورغم ذلك، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أسينسيو لديه بالفعل عروض أخرى من عدد من الأندية الإنجليزية، وأنه سيبحث خياراته قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

ويأتي ذلك بعدما خرجت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة بتقرير يؤكد أن "البلوجرانا" يرغب في ضم أسينسيو وتوجيه ضربة إلى ريال مدريد.

أسينسيو كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي، حيث ارتبط حينها بعدة أندية، بداية من ميلان الإيطالي، وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، لكن النادي الملكي تمسك باستمرار اللاعب على أمل إقناعه بالتجديد.

كارلو أنشيلوتي أشاد بمستوى أسينسيو، وأكد على أن الجناح الإسباني جزء مهم من فريقه في أكتوبر الماضي، حيث قال: "إنه لاعب رائع، ويستغل الدقائق القليلة التي أمنحها له، إنه قادر على صناعة الفارق".

ومنذ ذلك الوقت، حصل أسينسيو على دقائق أكثر وتعاظم دوره أكثر، وربما يوافق في نهاية المطاف على تجديد عقده مع ريال مدريد.