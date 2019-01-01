وست هام يفتح التحقيق مع أحد مشجعيه بسبب عنصريته ضد صلاح

العنصرية تطير من إيطاليا وتصل إلى الملاعب الإنجليزية في مباراة ليفربول ووست هام

واصلت العنصرية تمددها بشكل واضح في كرة القدم الأوروبية بالفترة الأخيرة، لتصل إلى الملاعب الإنجليزي ضد اللاعب المصري محمد صلاح.

جناح ليفربول شارك كأساسي في المباراة التي تعادل خلالها فريقه الإثنين الماضي مع وست هام بهدف لكل فريق.

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صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تقريراً اليوم الخميس، لتؤكد فيه تعرض صلاح للعنصرية خلال تنفيذه لإحدى الركلات الركنية.

ونشرت فيديو يكشف قيام أحد مشجعي وست هام بتوجيه ألفاظ عدائية ضد صلاح فور اقترابه منه.

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وتضمنت هذه الألفاظ الإساءة لصلاح لمجرد أنه شخص مسلم، في تمييز ديني واضح ضد الدولي المصري.

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ووفقاً لتصريحات نشرتها "ذا صن" لأحد المسؤولين في وست هام، فإن الهامرز قرروا فتح التحقيق لمعرفة هوية المشجع ومعاقبته.

وتأتي هذه الواقعة بعد تورط جماهير نادي إنتر الإيطالي، في توجيه هتافات عنصرية ضد كاليدو كوليبالي مهاجم نابولي.