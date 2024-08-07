"أنت محظوظ بوجوده في وست هام" .. ممثل بريطاني ينصح لوبيتيجي ببناء فريق الأحلام حول "صديق ابنته"

وست هام يقتحم الموسم بصفقات من العيار الثقيل

طلب الممثل البريطاني داني داير، والمعروف بعشقه لنادي وست هام الشهير، من المدير الفني الجديد للفريق جولين لوبيتيجي أن يبني الفريق الجديد حول جارود بوين، خطيب ابنته داني.

وخلال حملة "رسالة الأمل" التي تنظمها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث توجه رسائل لجميع مدربي وأندية الدوري الإنجليزي، استعانت الشبكة بالنجم البريطاني لتوجيه رسالة خاصة إلى جولين لوبيتيجي.

وتحدث داني داير في مقطع صوتي موجه إلى لوبيتيجي، قائلًا: "هذه رسالة لمدرب وست هام الجديد.. هل يمكنني أن أدعوك جولز؟".

وأضاف: "أنت الآن المدير الفني للفريق الذي هو حبي الحقيقي الوحيد، أنا أحب وست هام أكثر من نفسي ومن أطفالي.. أردت فقط أن أهنئك. أنت على وشك الشروع في رحلة مذهلة مع عائلة وست هام. نحن أقوى المشجعين المتحمسين الذين شهدهم العالم على الإطلاق".

وتابع داير: "نحن أبطال أوروبا. نريد كرة قدم مثيرة، لا خوف، أريد أن يموت كل لاعب من أجل القميص".

وتطرق الممثل البريطاني للحديث عن خطيب ابنته، النجم الإنجليزي جارود بوين، لاعب وست هام، قائلًا: "لوبيتيجي أنت محظوظ بوجود بوين في فريقك، يا له من لاعب، ياله من رجل. يحتاج الفريق إلى البناء حوله".

وختم: "أنا أحبك جولز.. أرجوك لا تخذلني".

ويستهل وست هام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية أمام أستون فيلا، بعدما أجرى تعاقدات مميزة أبرزها كريسينسيو سمرفيل جناح ليدز، ماكس كيلمان مدافع وولفرهامبتون ونيكلاس فولكروج مهاجم بوروسيا دورتموند.