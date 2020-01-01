وست بروميتش يشكو برشلونة للفيفا

الفريق الإنجليزي سيطلب تعويضاً من برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى نية إدارة وست بروميتش الإنجليزي، تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد برشلونة الإسباني.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي ينوي طلب تعويضاً مالياً بسبب لاعبه الشاب السابق لوي باري.

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وتعاقد برشلونة في وقت سابق مع باري، واستمر مع الفريق ستة أشهر، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولم يحصل وست بروميتش، على أموال الصفقة من الفريق الكتالوني، كما لم يحصل على أي إضافات.

وستطلب إدارة وست بروميتش الحصول على 130 ألف إسترليني من برشلونة، كما تنص قواعد الفيفا.

الفريق الإنجليزي، كان غاضباً من برشلونة بسبب إعادة اللاعب الشاب إلى منافسه بعد قصيرة من بيعه.

ولم تكن إدارة وست بروميتش قادرة على منع باري من الرحيل، لأنه لم يصل للسن القانوني للتوقيع على عقود احترافية والذي يبلغ 17 عاماً.

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جدير بالذكر أن باري شارك مع أستون فيلا، للمرة الأولى الأسبوع الماضي أمام كارديف في فريق تحت 23 عاماً.