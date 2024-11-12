سجن وغرامة مالية .. القضاء الفرنسي يقول كلمته في اتهام بن يدر بالاعتداء الجنسي

ليست القضية الوحيدة

قامت محكمة الجنايات الفرنسية، اليوم، الثلاثاء، بالحكم على المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة وهو في حالة من السكر.

لاعب موناكو ومنتخب فرنسا السابق، تمت إدانته مؤخرًا بالاعتداء جنسيًا على فتاة وهو مخمورًا، بالإضافة لتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وكذلك رفض الامتثال والخضوع للمراقبة القانونية.

شبكة "RMC Sport" الفرنسية قالت إن المحكمة قضت بسجن بن يدر لمدة عامين مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بالرعاية وتعويض الضحية، حيث لم يحضر اللاعب لجلسة الحكم التي أقيمت اليوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصلت قيمة التعويضات التي يجب عليه دفعها إلى مبلغ 6500 يورو، "5000 للضرر المعنوي و1500 للتكاليف القانونية"، وعوقب بغرامة أخرى قدرها 5000 يورو وتعليق رخصة قيادته لمدة ستة أشهر مع إعادة سيارة والده له.

ويأتي هذا الحكم بعد توصية المدعي العام الفرنسي في 15 أكتوبر الماضي، بسجن بن يدر لمدة عامين وستة أشهر، منها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخضوعه للمراقبة.

وكان بن يدر يخضع بالفعل للرقابة القضائية وقتها، بعد دفعه لكفالة قدرها 900 ألف يورو خلال قضية منفصلة تخص شابة أخرى اتهمته باغتصابها في صيف 2023، وهي الحالة التي لا تزال قيد التحقيق.

وتم توجيه تهمة الاغتصاب في هذه القضية إلى بن يدر وشقيقه صابر، بينما يواجه أزمات أخرى تخص اتهامه بالاحتيال الضريبي في إسبانيا، بالإضافة لخضوعه للمحاكمة بسبب اتهام زوجته السابقة له بالعنف النفسي ضدها خلال عملية الطلاق بينهما التي بدأت في مايو 2023.

جدير بالذكر أن بن يدر رحل عن موناكو في يوليو 2024، ولم ينتقل إلى أي فريق آخر تزامنًا مع مثوله لعمليات التحقيق في القضايا المتورط بها.