النتائج المباشرة
تصفيات كأس أمم افريقيا

وزير الشباب والرياضة يؤكد جاهزية مصر على استضافة أمم أفريقيا

التعليقات()
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح من أجل استضافة البطولة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي قدرة مصر على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة (إم بي سي مصر) قال أشرف صبحي : احترم وجهة نظر اتحاد الكرة وتواجده بالاتحاد الإفريقي، وحريصون على دعم كل دول القارة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح من أجل استضافة البطولة التي قتام في صيف عام 2019.

اختيارات المحررين

وزير الشباب والرياضة المصري قال في تصريحاته التلفزيونية :  الدولة جاهزة بكل الدعم رفقة جميع الاتحادات الرياضية واتحاد الكرة المؤسسة الأكبر، مثلما تحركنا لاستضافة بطولة العالم للسلاح في 2021 وبطولة الدراجات.

يُذكر أن تصريحات أشرف صبحي تأتي عقب اعلان اتحاد كرة القدم المصري عدم نيته في تقديم ملف لاستضافة البطولة المقرر إعلان الدولة المنظمة في 9 يناير، بالإضافة لدعم ملف المغرب.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق