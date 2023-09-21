وزير الرياضة السعودي: رونالدو؟ نتمنى انضمامه للمنتخب ولكن!

وزير الرياضة يُعلق على إمكانية ضم رونالدو إلى المنتخب السعودي

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كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، عن أمنيته لانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب السعودي، على الرغم من أن هذا الأمر أصبح مستحيلًا.

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كريستيانو رونالدو لاعب النصر هو قائد منتخب البرتغال، ويقدم مستويات رائعة رفقة العالمي، حيث يتصدر ترتيب قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

ورد وزير الرياضة خلال تصريحات لقناة "فوكس نيوز": على سؤال هل يمكن لرونالدو الانضمام إلى منتخب بلادكم؟، حيث قال: "أود أن ينضم كريستيانو إلى المنتخب السعودي ولكن لا يمكننا للأسف".

وأوضح: "ولكن نأمل أن يكون لدينا في المستقبل من هو شبيه برونالدو في صفوف منتخبنا الوطني".

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وأطلقت المملكة العربية السعودية بالفعل أكاديمية مهد الرياضية، التي تهدف لبناء جيل رياضي جديد في شتى المجالات، يكون قادرًا على المنافسة بجميع البطولات العالمية.

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