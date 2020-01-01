أخبار الأهلي اليوم | تأمين عودة سوزا وعسيري يصدم الهلال والنصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ...

الأهلي يؤمن عودة سوزا من البرازيل

فتحت إدارة النادي الأهلي خطًا مباشرًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تأمين عودة البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الفريق، المتواجد في بلاده.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الأهلي ينسق مع الاتحاد السعودي تأمين عودة اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، بعد تخلفه عن الطائرة التي وفرها الاتحاد لإعادة اللاعبين البرازليين إلى المملكة للمشاركة مع الأندية المحلية في المباريات.

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وتنتظر إدارة الأهلي نتيجة الفحص الثاني الذي أجراه سوزا قبل يومين، لتوفير طائرة خاصة لإعادته رفقة عائلته إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، حال جاءت نتيجة الفحص سلبية.

محترف الأهلي السابق يحقق إنجازات مميزة بالدوري التشيكي

نجح نيكولاي ستانسيو، محترف الأهلي السابق، ولاعب فريق سلافيا براج، في حسم لقب الدوري التشيك، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي.

ستانسيو حصل على لقب أفضل لاعب وسط في الدوري التشيكي، وأيضًا جائزة أفضل لاعب أجنبي بالمسابقة، بعد تسجيله 4 أهداف وصنع 11 هدفًا.

دمية سوزا تثير اهتمام جماهير فاسكو دا جاما البرازيلي

نشر جوزيف دي سوزا، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة أظهرت دميته المصغرة مرتديًا زي نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، بعدما حصل عليه من فيليب سواريس، الفنان المتخصص في الرسوم الكاريكاتورية.

وأشارت صحيفة "vasconoticias" البرازيلية، إلى أن الصورة المنتشرة جذبت انتباه جماهير فاسكو دا جاما، كما أظهر دي سوزا أنه تلقى دمى أخرى من الفنان الكاريكاتيري وهو يرتدي زي الأندية الأخرى التي لعب لها مثل بورتو وجريميو وساو باولو وفنربخشة والأهلي، بالإضافة لمنتخب البرازيل.

تقارير: عسيري يصدم الهلال والنصر

اقترب عبد الفتاح عسيري، لاعب الأهلي، من التجديد مع ناديه، وتوجيه ضربة كبيرة لناديي الهلال والنصر، اللذان يرغبان في الحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة البلاد السعودية، إلى أن عسيري اقترب من التجديد مع الأهلي بعدما تدخل مسؤول أهلاوي كبير خلال الساعات الماضية، من أجل حل الأزمة، حيث قدم وعدًا إلى اللاعب الدولي، بتنفيذ كافة مطالبه المالية.

ومن المقرر أن يجتمع عسيري مع هذا المسؤول خلال الأيام المقبلة، من أجل وضع الرتوش الأخيرة للعرض المالي الذي سيتم تقديمه للاعب.