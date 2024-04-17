ورطه بيلينجهام ورفض هدية ناتشو .. إرلينج هالاند "الباهت" بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد

هالاند يواصل عروضه الضعيفة والباهتة مع مانشستر سيتي!

شارك النجم النرويجي إرلينج هالاند في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بصفة أساسية لمدة 90 دقيقة فقط من أصل 120، حيث لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

هالاند واصل عروضه الباهتة مع مانشستر سيتي كما هو المتبع مؤخرًا، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ضرب العارضة ورفض هدية!

لعب هالاند كرة رأسية خطيرة بالدقيقة 19 من زمن المباراة، ولكنها ارتطمت بالعارضة، لترفض دخول مرمى ريال مدريد من أجل معادلة النتيجة، في الوقت الذي كان فيه التقدم للفريق الإسباني بهدف دون رد.

وظهر هالاند في أكثر من لقطة مع الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، أبرزها حوار دار بين الثنائي، انتهى بضحكات من جانب المهاجم النرويجي، رغم تأخر فريقه مانشستر سيتي في النتيجة، وهي اللقطة التي قد تفتح النار على إرلينج في ظل الانتقادات القوية التي يتلقاها خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه!

ورفض هالاند هدية من ناتشو مدافع ريال مدريد في الدقيقة 51، بعدما أخطأ الأخير في تقدير إحدى الكرات وقام بتمريرها نحو مرماه، لولا تدخله في آخر لحظة وإبعادها إلى خارج الملعب، وسط متابعة هالاند الذي تأخر في التدخل لتفوته الفرصة.

ماذا قدم هالاند أمام ريال مدريد؟

شارك هالاند أساسيًا لمدة 90 دقيقة فقط، حيث قرر مدربه بيب جوارديولا إخراجه وإشراك الأرجنتيني جوليان ألفاريز بدلًا منه مع بداية الشوطين الإضافيين في المباراة.

سدد هالاند الكرة 5 مرات في المباراة، واحدة فقط على المرمى و 4 خارجه، وضرب العارضة مرة واحدة، وأهدر فرصة محققة للتهديف.

دقة تمريرات إرلينج هي 71%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لم يتم استغلالهما، ليقدم واحدة من أقل مبارياته مع مانشستر سيتي.