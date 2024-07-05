ورطة لإسبانيا وبرشلونة.. الكشف عن طبيعة إصابة بيدري

بيدري يثير القلق في إسبانيا وبرشلونة...

أثار بيدري، لاعب المنتخب الإسباني، وفريق برشلونة، القلق في صفوف منتخب بلاده، بعد إصابته في مباراة ألمانيا، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة يورو 2024.

وافتتح المنتخب الإسباني، أمام نظيره الألماني مباريات ربع نهائي، اليورو وفي الدقائق الأولى من المباراة، تدخل توني كروس، بقوة على بيدري الذي سقط أرضًا.

وتلقى اللاعب الشاب الإسعافات اللازمة في الملعب، ولكنه سقط، مرة أخرى متأثرًا بإصابته، وغادر الملعب في الدقيقة الثامنة وشارك داني أولمو بدلًا منه.

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ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا، اعلن فيه عن تفاصيل إصابة بيدري، بوجود التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، دون أي يكشف عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

ومن جانبه كشف "فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي، أن مشاركة بيدري في بطولة يورو 2024 قد انتهت ولن يتمكن من اللحاق بباقي مباريات منتخب بلاده القادمة، كما أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات صباح يوم غد السبت، لتقييم الإصابة بشكل دقيق وتحديد مدة العلاج.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، كان أول الواصلين إلى المربع الذهبي من البطولة، بعد فوزه على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، وسينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال في نصف النهائي.