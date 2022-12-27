وداعًا النصر وأهلا بمدريد؟ ابن رونالدو قد يوقف انتقاله إلى السعودية!

حالة من الجدل بين الجماهير

خطوة غير متوقعة قد تغير تمامًا من التكهنات حول مصير المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسبب هو الفريق الذي سيلعب له ابنه.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن رونالدو أصبح على أعتاب الانضمام إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين وراتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، وهي الأنباء التي رفض مسلي آل معمر رئيس النادي السعودي تأكيدها.

والآن كشف الصحفي الإسباني إيدو كورناجو عن عودة كريستيانو جونيور ابن رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد في مفاجأة قد تعني عدم انتقال والده إلى السعودية من أجل اللعب للنصر.

وتسببت هذه الأنباء في حالة من الجدل بين الجماهير، حيث توقع البعض عودة رونالدو الكبير إلى ريال مدريد، أو تواجده في إسبانيا من أجل اللعب لفريق آخر هناك.

جدير بالذكر أن كريستيانو جونيور سبق أن لعب في أكاديمية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ليتزامن وجوده بشكل دائم في المدينة والنادي الذي يلعب له والده.