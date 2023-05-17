"وداعًا المعيوف" .. الهلال يحصل على موافقة صفقة عالمية كبرى

هل تطيح صفقة الهلال الجديدة بعبدالله المعيوف ؟

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة عالمية من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وأعلنت صحيفة "footmercato"، تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا رسميًا إلى الحارس الفرنسي المخضرم هوجو لوريس، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لوريس البالغ من العمر 36 سنة، يرحب بالانضمام إلى الزعيم، خاصة في ظل رحيله المرتقب عن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الصيف القادم، وعدم إكماله عقده الممتد حتى 30 يونيو 2024.

وأوضحت أن الحارس الفرنسي، سيحصل من نادي الهلال، على مبلغ 1.3 مليون يورو شهريًا؛ وهو ثلاث أضعاف راتبه مع توتنهام.

جدير بالذكر أن مفاوضات الهلال مع لوريس؛ تأتي بالتزامن مع أنباء رغبة الإدارة، في التخلص من عبدالله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.