وداعا للرحلات الطويلة .. مرحبًا بكم في خريطة التنقل لحضور 4 لقاءات في اليوم في مونديال قطر!

دليلك طوال أيام كأس العالم قطر 2022، للتنقل بسهولة بين الثمانية استادات، بعيدًا عن الرحلات الطويلة والمملة..

النسخة 22 في عام 2022، ليس فقط نسخة استثنائية، كونها مقامة على أرض عربية خليجية، وليس لإقامتها في فصل الشتاء، في حين أقيمت كافة النسخ الماضية في الصيف، إنما هناك الكثير والكثير من الظواهر في هذه البطولة، التي منحتها لقب استثنائية عن جدارة واستحقاق.

لن يسعنا في هذه السطور أن نستعرض ما سيجعل هذه النسخة استثنائية، لكننا سنركز على واحدة من أهم ظواهرها، التي ستجعل الجمهور يستمتع حقًا بمباريات المونديال..

ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات الحدث العالمي في نسخته القطرية؛ البيت، الثمامة، خليفة الدولي، أحمد بن علي المونديالي، لوسيل، المدينة التعليمية، 974 والجنوب.

أربع مباريات ستقام في اليوم الواحد طوال دور المجموعات، باستثناء اليوم الأول، الذي سيشهد المباراة الافتتاحية فقط بين قطر والإكوادور، واليوم الثاني سيشهد ثلاث مباريات، ومن بعدهما ستسير الأمور تباعًا أربعة لقاءات يوميًا لنهاية الدور الأول.

لن يجد الجمهور صعوبة في حضور الأربع مباريات كاملةً في اليوم الواحد، وهي ميزة لم تشهدها أي بطولة من قبل، فدعونا في السطور التالية نستعرض كيف سيحدث هذا، في خريطة يمكن لجماهير الحاضرة للمونديال أن تستعين بها طوال أيام البطولة، خاصةً للمتنقلين عبر مترو الأنفاق، كونه الوسيلة الأسرع دائمًا..

لكن قبل ذلك، فعلينا أن ننوه أن الدولة القطرية أعلنت بشكل رسمي أن الجماهير الحاملة لبطاقة "هيا" يمكنها التنقل بوسائل المواصلات من مترو الأنفاق وحافلات مجانًا طوال أيام كأس العالم.

استادات المجموعات 1، 2، 5، 6:

مباريات هذه المجموعات ستقام على ملاعب البيت، الثمامة، خليفة الدولي وأحمد بن علي المونديالي.

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا وويلز.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا.

المباراة الافتتاحية ستقام على استاد البيت، حيث مدينة الخور شمال البلاد، على بعد 50 كم من العاصمة "الدوحة".

هذا الملعب يمكن التوجه إليه بمترو الأنفاق، وتحديدًا الخط الأحمر، إذ يتكون المترو من ثلاثة خطوط (الأحمر، الذهبي والأخضر)، ويتم التبديل بينهم من محطة واحدة هي محطة مشيرب في الدوحة.

ثماني محطات فقط سيمر بها الراكب، إلى أن يصل لمحطة لوسيل ثم بعدها يستقل حافلة إلى ملعب البيت مباشرةً لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

أما الملعب الثاني لهذه المجموعات فهو الثمامة، حيث جنوب الدوحة، والذي يبعد 60 كم فقط عن ملعب البيت، ما يقدر بساعة واحدة فقط بمترو الأنفاق.

من خلال الخط الأحمر للمترو أيضًا، وبدايةً من محطة مشيرب، سيمر المشجع بأربع محطات فقط حتى يصل لمحطة المنطقة الحرة، قبل أن يستقل حافلة لمدة عشر دقائق فقط تقريبًا كي يصل للملعب.

استاد الثمامة 🏟️.. من حلم إلى صرح مونديالي فريد.😍#قطر2022 🏆 pic.twitter.com/TDvhzoSnJv — Road to 2022 (@roadto2022) October 26, 2021

وبالانتقال للملعب الثالث "خليفة الدولي" في الدوحة، فقط 15 دقيقة تفصله عن ملعب الثمامة، لكن الانتقال له يكون عن طريق الخط الذهبي للمترو، ويمر بخمس محطات فقط بدايةً من مشيرب وصولًا لمحطة المدينة الرياضية، ولن يحتاج لاستقلال حافلة بعده، إنما سيصل للاستاد سيرًا على الأقدام مسافة قصيرة.

وآخر ملاعب هذه المجموعات، هو أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريان، الذي يبعد 40 دقيقة فقط عن استاد خليفة الدولي.

من خلال الخط الأخضر وبدايةً من محطة مشيرب، يمر المشجع بثماني محطات، إلى أن يصل إلى محطة الرفاع، وسيصل للملعب سيرًا على الأقدام بعد ذلك لقرب المسافة.

استادات المجموعات 3، 4، 7، 8:

مباريات هذه المجموعات ستقام على استادات لوسيل، المدينة التعليمية، 974 والجنوب.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، بولندا والمكسيك.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدانمارك وتونس.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي وكوريا الجنوبية.

البداية مع استاد لوسيل في مدينة لوسيل، والذي يتوجب على المتجه إليه استقلال الخط الأحمر لمترو الأنفاق، وبدايةً من محطة مشيرب، يمر الراكب بثماني محطات فقط، ليصل لمحطة لوسيل، ثم يتجه للاستاد سيرًا على الأقدام.

أما استاد المدينة التعليمية، حيث مدينة الريان، فالتوجه إليه يكون من خلال الخط الأخضر للمترو، وبعد مرور سبع محطات فقط، يصل المشجع لمحطة المدينة التعليمية، ويصل بعد ذلك للاستاد سيرًا على الأقدام.

ثالث الاستادات هو 974، حيث العاصمة، التوجه له عبر الخط الذهبي للمترو، محطان فقط من مشيرب، يصل بعدهما الراكب لمحطة مترو رأس أبو عبود، ثم يكمل الطريق سيرًا على الأقدام حتى الوصول للاستاد.

وأخيرًا، استاد الجنوب، حيث مدينة الوكرة، عبر الخط الأحمر للمترو ومن محطة مشيرب، يمر المشجع بسبع محطات ليصل لمحطة الوكرة، ثم يستقل حافلة متجهًا للاستاد في غضون عشر دقائق فقط تقريبًا.