وداعاً ليفاندوفسكي .. أبها يعلن إقالة مدربه!

البولندي هل نراه في دوري روشن؟

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أعلن أبها عن إقالة مدربه البولندي تشيسلاف ميتشنييفيتش بسبب سوء النتائج، أيام قليلة عقب شائعات ربطه بضم روبرت ليفاندوفسكي.

الفريق خسر من الرياض بالجولة الثامنة بهدف نظيف، وسبق ذلك خسارة أخرى برباعية من الوحدة، ليقبع في المركز السادس عشر برصيد ست نقاط فقط.

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ونشر فريق أبها بياناً على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعية أعلن فيه رحيل المدرب البولندي، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق منذ توليه تدريبه في يونيو الماضي.

وخرجت "سبورت" الكتالونية بتقرير في الأسبوع الماضي ربط بين النادي السعودي ونجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب تواجد المدير الفني السابق لمنتخب بلاده، بالإضافة لمواطنه كريشتوف كريكوفياك.

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وارتبط "ليفا" بالانتقال لأحد أندية دوري روشن منذ الصيف الماضي، ولكن نجم بايرن ميونخ السابق أكد في أكثر من مناسبة على سعادته هو وعائلته في المدينة الكتالونية. المزيد هنا.

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