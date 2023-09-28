من جديد.. إصرار سعودي على ليفاندوفسكي وهذا النادي الأقرب لضمّه

مهاجم برشلونة يغري أندية دوري روشن

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لن يكف المسؤولون عن أندية الدوري السعودي عن محاولة اصطياد البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى دوري روشن.

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آخر مظاهر ذلك هي التصريحات التي أدلى بها سعد بقير لاعب نادي أبها، والتي قال فيها إن الفريق يحتاج إلى جودة مثل روبرت ليفاندوفسكي.

ابها بالتحديد يبدو الأمر فيه منطقيًا أكثر مع وجود مدرب ليفاندوفسكي السابق في بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش على رأس إدارته الفنية وارتباطه بعلاقة وثيقة حتى الآن بهداف برشلونة.

وكانت هناك محاولات سعودية للتعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف لكن النجم البولندي آثر أن يكمل مشواره في برشلونة حيث يمر بفترة رائعة في مشواره.

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وينتهي عقد ليفاندوفسكي في برشلونة صيف عام 2025، وحينها سيحسم بعمر 37 عامًا مستقبله الكروي سواء بالتجديد مع برشلونة أو الانتقال إلى نادٍ آخر في أوروبا، وربما تكون المملكة العربية السعودية آنذاك خيارًا متاحًا.

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