وجهة مفاجئة لتاليسكا وشرط واحد لإتمام الصفقة مع النصر

اللاعب البرازيلي على أعتاب الخروج من ناديه السعودي

SHAHID

صب تألق أوتافيو الملفت مع النصر أمام الفتح يوم أمس المزيد من البنزين على النار فيما يخص مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوتافيو لعب أول مباراة له بالقميص الأصفر وقد ساهم في الفوز الكبير بخمسة أهداف دون رد في ظل غياب تاليسكا للإصابة، وقد طالب العديد من الإعلاميين والجماهير بعد اللقاء بالتخلي عن هداف الفريق في الموسم الماضي والتعاقد مع أجنبي جديد في خط الدفاع أو الوسط.

تاليسكا ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى بشكتاش التركي وعدد من الأندية السعودية أبرزها الشباب، لكن المصادر التركية فاجأت الجميع صباح اليوم بالحديث عن وجهة مفاجئة تمامًا للاعب وهي جلطة سراي الذي قام بعدة صفقات قوية هذا الصيف أبرزها ضم ويلفريد زاها وحكيم زياش الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنصر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكدت عدة مصادر صحفية تركية، بينها الصحفي برهان جان، اجتماع تاليسكا بممثلين عن النادي التركي الأسبوع الماضي للحديث عن الأمر، مشيرة إلى أن جلطة سراي اشترط على اللاعب تقليل راتبه الحالي لإتمام الصفقة.

يُشار إلى أن تاليسكا انضم للنصر صيف 2021 بعدما كان قريبًا جدًا من الهلال، ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 2026.

SHAHID