وأخيرًا .. لجنة الحكام تعلنها: تأجيل مواجهة الاتحاد والشباب

الكثيرون يلومون لجنة المسابقات في ظل عدم إعلان القرار بشكل رسمي بعد

بعد تداول للأخبار هنا وهناك، وفئة تؤيد وفئة تعارض، أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مواجهة الاتحاد والشباب، في دوري روشن السعودي.

المباراة كان من المقرر أن تقام غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة الرياض.

لكن مانويل نافارو؛ رئيس دائرة الحكام، أعلن بشكل رسمي، في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، أنه سيضطر للتراجع عن اتفاقه مع طاقم حكام أجنبي للمباراة، في ظل تأجيلها.

ويأتي التأجيل بطلب من العميد، في ظل مشاركة مهاجمه عبد الرزاق حمد الله مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022.

ويلوم الإعلام على لجنة المسابقات أنها لم تعلن خبر التأجيل بعد، رغم أنه تم إخطار الناديين بالقرار رسميًا.

يذكر أن العميد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يتصدر الليوث الترتيب برصيد 22 نقطة.