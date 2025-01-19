عايره بخيانة صديقته مع جون تيري .. واين بريدج يتعرض للسخرية من KSI قبل نزال مرتقب بينهما!

شاهد ما حدث بين بريدج وKSI

يترقب الجميع النزال المنتظر بين وأين بريدج الظهير الأيسر السابق لفريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا، ضد نجم "يوتيوب" الشهير في بريطانيا KSI، حيث قام الأخير من السخرية من الأول!

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أكدت على أن بريدج سيواجهKSI يوم 29 مارس المقبل، حيث سيتم الإعلان عن هذا الأمر في وقت قريب بعد توقيع العقود.

ونشرت شبكة DAZN أول لقاء بين بريدج وKSI على إحدى الحلبات، ليتبادل الثنائي الحديث المستفز والمثير للجدل، من أجل إضافة بعض الإثارة للنزال المرتقب بينهما.

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وقال KSI لبريدج: "ألست أنت الرجل الذي سمح لجون تيري بالتقرب والعبث مع شريكتك السابقة؟"، ليرد وأين: "هل تريد الذهاب إلى هذا الموضوع؟ ابتعد يا عزيزي".

ولكن نجم "يوتيوب" البريطاني لم يصمت بل واصل: "أعتقد أن هذا ما تُعرف به"، ثم قام بالغناء "فانيسا واو .. فانيسا واو"، في إشارة إلى فنيسا بيرونسل صديقة بريدج السابقة.

ونجح KSI في استفزاز بريدج، ليدخل الثنائي في تشابك خفيف بالأيدي، قبل أن يتدخل المتواجدين لفض الاشتباك وإبعادهما عن بعضهما داخل الحلبة.

يُذكر أن مشكلة بريدج مع صديقته السابقة فانيسا هي الأشهر في مسيرته، بعد أن تم تداول بعض الأخبار عن خيانتها له مع زميله بتشيلسي وقتها جون تيري.

وكان بريدج قد خاض بعض مباريات الملاكمة من قبل، حيث فاز على سبنسر ماثيوز في مباراة ودية منذ 7 سنوات، بعد أن اعتزل كرة القدم عام 2014.