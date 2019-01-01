سولشار يواصل دفاعه عن سانشيز

المدرب النرويجي يثق في نجمه التشيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد دعمه للتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق الذي لم يقدم المرجو منه حتى الآن في أولد ترافورد.

وقال سولشار لموقع يونايتد الرسمي:"أليكسيس حافظ طوال الوقت على سلوكه الاحترافي، هو يأتي هنا كل يوم ويعمل بكل جدية".

وأضاف:"هو يريد أن يكون جزءاً من الفريق، كان هناك قصص في الإعلام كالعادة، يقولون أننا سنضعه مع الرديف، هذا ليس صحيح بالتأكيد".

وأوضح:"إنه جزء من قائمتنا وهو لاعب جيد للغاية، هو بحاجة لبعض الوقت بعد الراحة وسينخرط في الأمر".

يذكر أن سانشيز تأخر في الالتحاق بفترة إعداد يونايتد عقب مشاركته في كوبا أمريكا والتي احتل منتخب تشيلي مركزها الرابع.