تراجعت عنهما .. واندا نارا تُفاجئ متابعيها بتصرفين غريبين تجاه ماورو إيكاردي

المزيد من الأسرار والكواليس في العلاقة المثيرة للجدل

فاجأت واندا نارا الـ17 مليون متابع لها على إنستجرام بتصرفين غريبين بشأن علاقتها مع زوجها السابق ماورو إيكاردي، والأغرب كان تراجعها عنهما.

علاقة الممثلة وسيدة الأعمال الأرجنتينية مع نجم جلطة سراي تحظى باهتمام بالغ من الإعلام في بلادهما، إذ يُسلط الضوء على كل خطوة أو تصرف من أحدهما تجاه الآخر، ولذا لم تمر تصرفات واندا نارا المفاجئة دون ملاحظة وهو ما يبدو أنه أجبرها على التراجع عنها.

نارا قامت أولًا بمتابعة إيكاردي على إنستجرام، وحين انتبهت الصحافة لذلك قامت بإزالة المتابعة من جديد، فيما التصرف الأكثر غرابة كان نشرها صورة في الساعات الأولى من العام الجديد بكلمة "أفتقدك"، وقد توقع الجميع أن تكون تلك الرسالة موجهة لإيكاردي بقصد خطب وده من جديد وطلب العودة إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واندا أزالت تلك الشكوك سريعًا بحذف الصورة ونشر صورة أخرى تجمعها مع صديقها الحالي "إل جانتي" مع عبارة توضح أنه المقصود بالصورة السابقة، وإن كان ذلك لم يمنع القيل والقال عما فعلته.

الغريب أن كل ذلك حدث في ظل قضاء إيكاردي ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة مع صديقته الحالية، تشاينا سواريز، مما جعل البعض يقول أن هدف نارا لم يكن طلب العودة للاعب الأرجنتيني بقدر ما هو إفساد علاقته بصديقته الحالية.

الصحفي بيبي أوتشوا صب المزيد من البنزين على النار بكشفه عن فحوى رسالة كانت نارا تنوي إرسالها إلى إيكاردي في ليلة رأس السنة، تقول فيها "أفتقدك، ماذا لو عدنا سيكون الأمر مجنونًا جدًا، أليس كذلك؟ نعم، سيكون مجنونًا"، وقد أكدت أخته داماسيا أوتشوا تلك المعلومة.

يُشار إلى أن قصة زواج نارا وإيكاردي التي بدأت عام 2014 بخيانة للاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز قد انتهت رسميًا بالطلاق مؤخرًا، ولكن رغم ذلك مازالت الفضائح تُواصل الطرفين خاصة مع تدخل الشرطة كثيرًا لفض نزاعاتهم.