"القدر لا يبرر الخيانات" .. واندا نارا تثير الجدل بردها على علاقة ماورو إيكاردي الجديدة!

واندا ترد على إيكاردي بطريقة غير مباشرة

أثارت واندا نارا، الزوجة السابقة لمهاجم غلطة سراي ماورو إيكاردي، جدلًا واسعًا بردود فعلها المثيرة للجدل عقب إعلان الأخير عن علاقته بالممثلة الأرجنتينية تشاينا سواريز.

أكد ماورو إيكاردي رسميًا علاقته بتشاينا سواريز عبر منشور على "إنستجرام"، شارك فيه مجموعة من الصور الرومانسية مع رسالة عاطفية: "اليوم، لا أحتاج إلى إشارات أخرى.. أعلم أنني معك في المكان الذي يجب أن أكون فيه".

كما كتب: "يقولون إن أفضل القصص تبدأ عندما لا تتوقعها.. من يعلم؟ إنها أقدار.. تلك الأقدار التي تجد دائمًا طريقة لجمع شخصين مهما طال الزمن أو تعددت الطرق".

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وحصد أكثر من 3.5 مليون إعجاب، مؤكّدًا الشائعات التي استمرت لأسابيع حول العلاقة.

وأكدت صحيفة "AS" على أن واندا التزمت الصمت على حسابها الرسمي في إنستجرام، ولكن استُخدمت حساباتها الأخرى تحت أسماء مختلفة، للرد بشكل غير مباشر على إعلان إيكاردي.

وفي منشور مثير للجدل، قالت: "يقولون إن القدر يجمع شخصين، لكن القدر لا يبرر الخيانات أو الانتهازية، ليس كل لقاء مكتوبًا في النجوم؛ بعضها مجرد تلاعبات تتنكر في شكل حب".

وأضافت: "النظر إلى السماء والحلم أمر سهل، لكن بناء شيء حقيقي يتطلب الاحترام والولاء، وهما شيئان لا يفهمهما من يدخل أسِرّة الآخرين، ليس القدر هو الذي يجمع الأشخاص الخطأ، بل مصلحة من لا يمتلكون الضمير".

وشوهدت واندا في مطار إيزيزا في بوينس آيرس أثناء استقبالها لأبنائها الثلاثة من زوجها السابق ماكسي لوبيز، وهناك حاصرتها وسائل الإعلام التي حاولت استنطاقها حول القضية، لكنها التزمت الصمت وردت بغلق باب سيارتها بعنف كاد أن يكسر ميكروفونات الصحفيين.