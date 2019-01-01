من هي واندا نارا؟ زوجة ماورو إيكاردي، وكيل أعماله وأزماته!

تم سحب شارة القيادة من مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي مؤخراً بسبب بعض المشاكل التي ورطته بها زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، فمن هي؟ وما هي قصتها؟

يبدو أن الدارما في كرة القدم لن تنتهي أبداً لأنها لا توجد داخل الملعب فقط وإنما خارجه أيضاً، ومؤخراً أثارت قضية إيكاردي الكثير من الجدل في الأوساط الكروية بسبب أزمته مع ناديه الإنتر والتي تورط فيها بفضل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا التي باتت هي المتهمة الأولى في كل ما يحدث للنجم الأرجنتيني مع النيراتزوري، لتستحدث بعض المطالبات باستبعادها عن مجال كرة القدم تماماً.

تم سحب شارة القيادة مؤخراً من ذراع إيكاردي بسبب المماطلة في تجديد عقده مع النادي وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد معه، ويرجح مسئولي الإنتر سبب المماطلة إلى "واندا" زوجته، وكيلة أعماله والتي تلعب دوراً محورياً في حياته على المستوى المهني والشخصي كذلك وهو ما أثار استياء كل المهتمين بمستقبل ماورو، ولكن من هي واندا وما هو التأثير الذي تملكه على حياة زوجها؟

كلما ذُكر اسم مهاجم الإنتر لابد وأن يُذكر اسم زوجته معه، بل أنه من المستحيل أن يوجد أي منهما لوحده في جملة مفيدة بسبب انتشارهما معاً في كل مكان، وتشابكهما بشكل دائم سواء في أفضل أو أسوا الأحوال.

قام إيكاردي في عام 2016 باختيار واندا التي كانت تعمل كمقدمة برامج تلفزيونية وعارضة أزياء وكيلة أعماله الجديد لينفصل عن ممثله السابق على المدى الطويل، ومنذ ذلك الحين لطالما كانت علاقتهما مصدراً للجدل والنزاع حول إيجابية أو سلبية تأثيرها عليه.

وصرحت واندا في وقت سابق عن قرار تمثيل زوجها كوكيلة أعمال له: بدأت ببعض الأشياء الصغيرة مثل حقوق الصور، ثم تطورت بشكل طبيعي مع مرور الوقت، أبرم ماورو عقده مع محاميه ورأي أنني يجب عليّ أن اتبع خطوات شقيقتي، بدأت بدراسة القانون في الأرجنتين ولكنني استسلمت بعد ذلك.

وأضافت: إيكاردي يعلم جيداً أنني أعرف هذا النوع من الأشياء، لطالما كانوا الجميع يحترمونني في هذا المجال، لأنهم يعرفون الدور الذي خصصه لي ماورو.

كوكيلة أعماله، تتحدث نارا دائماً عن إيكاردي في مختلف وسائل الإعلام وكزوجة له هناك اعتقاد دائم بأن قصة زواجه منها لها بعض التأثيرات السلبية على مسيرته كلاعب كرة قدم وكذلك على انضمامه للمنتخب الأرجنتيني.

اقرأ أيضاً.. واندا تعلن الرهان على الحب: إيكاردي يثق بي

تثير نارا عناوين الصحف بشكل دائم بسبب تواجدها كمقدمة لبرنامج تيكي تاكا على قناة ميدياست حيث كانت مؤخراً قد انتقدت زملاء إيكاردي على أرض الملعب بسبب عدم تقديمهم للمساهمة الهجومية المطلوبة من وجهة نظرهم، وصرحت قائلة: هناك أمر مُفضل أكثر من منح إيكاردي عقداً جديداً وهو التعاقد مع لاعب قادر على إمداده بالكرات داخل منطقة الجزاء خمس مرات في كل مباراة.

ورداً منها على تجريد إيكاردي من شارة القيادة قامت نارا بتشبيه ما حدث بفقد اللاعب لأحد أطراف جسده وأشارت إلى أن الشارة نفسها لا معنى لها ولكن زوجها يشعر بأنه قد فقد ساقه وليس ذراعه.

أكدت نارا تعرض سيارتها للاعتداء بالحجارة من قبل بعض جمهور الفريق بعد تجريد إيكاردي من شارة القيادة بسبب توتر العلاقة بين اللاعب وناديه، وفي ضوء ذلك عقب مدرب الفريق "سباليتي" على هذه الأحداث قائلاً: هناك بعض الأشياء المحيطة بهذا الفتى والتي يجب إصلاحها، حتى لا يستمر في إحراج زملائه وفريقه.

من الصعب عدم تخيل نارا إحدى أسباب هذه المشكلة، لقد بُنيت العلاقة بينها وبين إيكاردي على باطل، بعد أن قام اللاعب بخيانة زميله السابق في فريق سامبدوريا "ماكسي لوبيز" والذي كان هو رفقيها آنذاك.

حدث الطلاق بين واندا ولوبيز في أواخر عام 2013 وبعدها ببضعة أشهر تزوجت من إيكاردي وتحديداً في 2014، وعلى الرغم أن الجانبان يرويان قصصاً مختلفة حول طبيعة هذه العلاقة ولكن المؤكد أنها أكسبت مهاجم الإنتر عداءاً كبيراً في الأرجنتين وعلى رأسهم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا والذي أدان اللاعب علناً.

وصرح مارادونا في إحدى المرات قائلاً: لا يمكن استبعاد أجويرو من القائمة الأولى للمنتخب الأرجنتيني واستدعاء شخص يحب زوجة رجل آخر بدلاً منه، هذا الرجل الذي زوجته هي وكيلة أعماله ويلعب بالكرة مع أطفال ماكسي لوبيز، أنا أعرف القصة جيداً.

على الرغم من كون إيكاردي مهاجماً من الطراز الرفيع ولكنه تم استدعائه للمنتخب الأرجنتيني في ثماني مناسبات فقط منذ 2013، وفي 2016 أشاعت بعض التكهنات أن ما حدث بينه وبين لوبيز هو سبب استبعاده من المنتخب قبل أن يقطع المدرب باوزا الشك باليقين ويقول أن الحياة الشخصية ليس لها أي علاقة بفنيات اللاعب مضيفاً أن الأفراد ليس لهم الحق في اختيار الفريق وكيفية بناءه.

تلقي إيكاردي أول استدعاء له منذ ثلاث سنوات في مايو 2017 تحت قيادة المدرب سامباولي وشارك في بعض المباريات الودية مثل سنغافورة والبرازيل.

تم تجاهل إيكاردي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 أمام البرازيل وكولومبيا قبل أن يُستبعد نهائياً من القائمة المشاركة في مونديال روسيا بعد إضافة بافون بدلاً منه، وبعيداً عن المنتخب الأول لازال زواجه من نارا يلقي بظلاله على علاقته السيئة بماكسي لوبيز والذي رفض مصافحته في 2014 في مباراة جمعت بين الإنتر وسامبدوريا ووصفتها الصحافة آنذاك بأنها ديربي واندا.

بعدها بموسمين ، رفض لوبيز مصافحة إيكاردي مجدداً في مبارة الدوري الإيطالي التي جمعت بين الإنتر وتورينو

والآن وبسبب واندا أيضاً تورط اللاعب مع ناديه وتم سحب شارة القيادة منه واستبعاده من قائمة مواجهتي رابيد فينا في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي وكذلك لم يكن جزءاً من الفريق الذي فاز سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

لم تتوقف المشاكل عند هذا الحد بل أصبحت عائلية بعد أن استخدمت شقيقة إيكاردي وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء رأيها في ما يحدث مع أخيها، وعلقت على حسابها الشخصي على تويتر قائلةً: الشخص الوحيد الذي لا يدرك أنه لا أحد يطيق واندا هو أخي، ليرد إيكاردي وينصحها بعدم إضاعة الوقت على تويتر ومحاولة البحث عن وظيفة بدلاً من كتابة هذا الهراء.

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!! — MauroIcardi (@MauroIcardi) February 16, 2019

ثم ردت إيفانا "شقيقة إيكاردي" قائلةً: توقف عن كونك غبياً وافتح عينيك وقامت بتشبيه واندا بالثعبان الذي يمارس السحر، ولم يفوت ماكسي لوبيز الفرصة لينضم إلى هذا الحرب الألكترونية على تويتر حيث كتب: الكثير من الهراء من هذه السيدة المفترضة، عندما تحاول تحطيم مشاكلك، تبدأ في التحدث بكلام فارغ لمحاولة حلها والتي يجب أن تحدث عاجلاً أم أجلاً.

من الواضح أن مشاكل إيكاردي في الإنتر بسبب نارا قد اقتربت من الفصل الأخير، خاصةً مع محاولة يوفنتوس لاستغلال الأمر من أجل التعاقد مع اللاعب وتعويض هيجواين الذي تمت إعارته إلى تشيلسي ويبدو أنه لن يلعب للبيانكونيري مجدداً.