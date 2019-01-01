واندا تعلن الرهان على الحب: إيكاردي يثق بي

واندا نارا تدافع عن نفسها في مواجهة اتهامات جماهير إنتر ميلان وتتحدث عن ثقتها في إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدثت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي عن الانتقادات والتهديدات التي تتعرض إليها وتتلقاها مؤخرًا.

وكانت واندا قد أصبحت محور حديث الجميع في إيطاليا بعد أحاديثها المتكررة وتدخلها في كل التفاصيل الإدارية بين إدارة إنتر وإيكاردي.

وتم اتهام واندا بتحريض إيكاردي على الرحيل من صفوف إنتر ميلان، الأمر الذي أثار غضب الإدارة والجماهير في ميلانو.

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأمام ذلك، دافعت واندا نارا عن نفسها، حيث قالت إنها تتعرض للكثير من محاولات زعزعة الاستقرار والتهديد من بعض الجماهير التي لا ترى الصورة كاملة.

وقالت واندا: "أثق في أن إدارة إنتر تعلم كل شيء، وأثق تمامًا في أن الأمور ستكون أوضح حين تنتهي المفاوضات بين إيكاردي والإدارة"

وأضافت: إيكاردي يؤمن بي ويثق بي بشكل أعلمه جيدًا، ذلك لأنه يعلم تمامًا أنني لا أفعل أي شيء سوى من أجله ومن أجل مستقبله"

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد تعرض لعقوبة من قبل إدارة نادي إنتر بتجريده من شارة القيادة بسبب تصرفاته هو وزوجته مؤخرًا.