والد هالاند عن انتقاله لريال مدريد : هدفه الرئيسي هو الفوز بالبطولات

تحدث كذلك عن اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته

علق ألف إنج والد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

دورتموند ربح سباق التعاقد مع المهاجم الشاب في يناير الماضي، لينجح اللاعب في تسجيل 27 هدفًا في 29 مباراة مع الفريق بكل البطولات.

وهو ما تسبب في اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، وأبرزها ريال مدريد الذي يسعى لتجديد خط هجومه.

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ومن جانبه قال والد هالاند:"عندما تلعب بصورة جيدة فمن الطبيعي أن تأتي الأندية لتحاول التعاقد معك، ولكن الأمر ليس سوى مجرد شائعات حتى الآن".

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وأضاف:"إرلينج في هذه اللحظة لا يفكر في الأندية الأخرى، وقعنا على عقد طويل المدى مع دورتموند وهو يلعب مع مجموعة رائعة من اللاعبين".

وتابع:"نحن لا نعلم ما قد يحدث في المستقبل، لم نتحدث عن هذه الخطوة حتى الآن، ولكني أعتقد أنه يريد الفوز بالبطولات مع دورتموند وتحقيق المزيد من التقدم في ألمانيا".

واستكمل:"أحيانًا أشعر أنه يريد الانتقال لدوري آخر وإثبات نفسه هناك، ولكن في الوقت الحالي هو يركز على دورتموند ولا ينظر للخطط المستقبلية".

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وفي نهاية حديثه تطرق والد النجم النرويجي إلى شائعات انتقال صاحب الـ20 سنة إلى مانشستر يونايتد، مؤكدًا صعوبة مقارنة دورتموند مع الفريق الإنجليزي، كما شدد على أن ما يتطلع له هالاند الآن هو مساعدة فريقه على تخطي بايرن ميونخ على المستوى المحلي.