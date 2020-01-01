تفاصيل الاتفاق السري الذي سينقل هالاند إلى ريال مدريد

مستقبل إرلينج هالاند بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن إدارة ريال تؤمن جيدًا أن هالاند هو النجم القادم بقوة على الساحة العالمية السنوات القادمة.

وأشارت إلى أن ريال وضع خطة واضحة لتعزيز صفوف الفريق، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا في 2021 ومعه الفرنسي كيليان مبابي.

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وفي 2022 ستبدأ المحاولات من أجل التعاقد مع هالاند، في محاولة لبناء مجموعة قادرة على حصد جميع الألقاب للنادي الإسباني.

العديد من التقارير أكدت أن هناك بندًا موقعًا في عقد هالاند يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو، لكن تبين أن الأمر هو اتفاق شفهي فقط بين وكيل اللاعب مينو رايولا وإدارة دورتموند.

وينص الاتفاق السري على السماح لدورتموند بالتعاقد مع اللاعب من سالزبورج مقابل 20 مليون يورو فقط، مع تسهيل رحيله إلى نادي أكبر في 2022.

ووصلت قيمة الإضافات في هذه الصفقة إلى 23 مليون يورو، حيث حصل والده على 8 ملايين و15 لوكيل أعماله.

وهو ما يشبه كثيرًا لصفقة انتقال بول بوجبا إلى يوفنتوس، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو.

4 نوفمبر 2020

حقيقة الشرط الجزائي

يبدو أن طريق ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند لن يكون مفروشًا بالورود، حيث أنه مطالب بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مع إدارة دورتموند.

وأصبح هالاند محور حديث الجميع حول العالم كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمركز المهاجم.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة آس الإسبانية في حوار أجرته مع فاتسكه المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند صدمة كبرى لريال مدريد.

الصدمة كانت في عدم وجود بند في عقد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند والذي ينتهي في عام 2024 يقضي بإمكانية رحيله في 2021.

"هذا البند أو الاتفاق غير موجود في عقد هالاند" هذا ما قاله فاتسكه في مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية قامت صحيفة آس الإسبانية بنقلها للحديث حول إمكانية تعاقد ريال مدريد معه.

وأضاف فاتسكه: "يتعلق الأمر بإقناع لاعب ناديك بمشروعك وخططك. نريد حقًا أن يبقى إرلينج معنا لفترة أطول ونريد إقناعه هو ووكيله بهذا الأمر، أنا متفائل تمامًا وأشعر أنه مرتاح هنا"

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يذكر أن ريال مدريد قد وضع خطة للتعاقد مع هالاند الصيف المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون أمام طريق صعب في حال أراد ذلك والأهم أنه سيدفع مبلغًا أكبر مما كان متوقعًا.