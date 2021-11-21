والد نجم رين: برشلونة وضعه لا يسمح بضم نجلي!

يعد التعاقد مع مهاجم جديد أولوية قصوى في نادي برشلونة الإسباني، ويضع بالفعل عددًا من الأسماء في قائمته.

برشلونة يراقب فيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، وكريم أديمي نجم سالزبورج النمساوي، وأخيرًا البلجيكي جيريمي دوكو لاعب رين الفرنسي.

ورغم تأكيد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن دوكو يتواجد بالفعل على قائمة تعاقدات برشلونة، إلا أن ديفيد دوكو والد اللاعب نفى الأمر باعتباره مجرد شائعة.

دوكو متعاقد مع وكالة إنجليزية تدير أعماله، والتي تجعل والد اللاعب على اطلاع مستمر بالمرشحين المحتملين لنجم رين.

ماذا قال والد دوكو عن ارتباط اللاعب ببرشلونة؟

وقال ديفيد دوكو في تصريحات نقلتها صحيفة "HLN" الهولندية: "هذا لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي، لا أعتقد أن برشلونة في وضع يسمح له بإنفاق رسوم انتقال كبيرة في الوقت الحالي".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية الأخرى التي تريد جيريمي، لكن لا أستطيع قول أي شيء عن ذلك".

ما هي القيمة المحتملة لرحيل دوكو عن رين؟

انتقل دوكو إلى صفوف رين في أكتوبر 2020، ويمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2025.

وفي أول موسم له في فرنسا، كان على دوكو التعامل مع عدد قليل من الإصابات، لكنه لعب 41 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.

ودفع رين 26 مليون يورو إلى أندرلخت البلجيكي للحصول على خدمات دوكو، ويريد بالطبع أن يحصل على ربح كبير قبل السماح للبلجيكي الشاب بالرحيل.

ويقدر رين قيمة دوكو بين 40 إلى 50 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات تصل إلى 26 مليون يورو.

وحسب والد دوكو، فإن اللاعب في وضع جيد مع رين، حيث قال: "يمكنه أن ينتظر، لا أعتقد أنه يريد التغيير الآن".

واختتم ديفيد دوكو تصريحاته قائلًا: "لكن في كرة القدم يمكن أن يتغير كل شيء بسرعة، هذا يعتمد على الفريق المهتم".

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