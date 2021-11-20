لا يتوقف عن دخول التاريخ.. رقم أسطوري لإبراهيموفيتش وفاعلية الأبطال رغم هزيمة ميلان أمام فيورنتينا

تلقى ميلان هزيمة مثيرة من فيورنتينا برباعية لثلاثة أهداف في الدوري الإيطالي يوم السبت، ومع ذلك لم تخلو هذه المباراة من بصمات زلاتان إبراهيموفيتش الأسطورية على كل الأصعدة.

النجم السويدي قاد هجوم كتيبة ستيفانو بيولي منذ بداية المباراة، لكن منذ الدقيقة 60 وحتى 67، أرسل رسالة إلى الجميع مفادها أن "العمر مجرد رقم".

سجل إبرا هدفي تقليص الفارق لميلان في شباك الفيولا الذي تقدم بثلاثية نظيفة آنذاك، لسوء حظ السلطان أن فريقه لم يتمكن من العودة وتلقت شباكه هدفًا رابع وخسر اللقاء.

ليلة تاريخية لإبراهيموفيتش، حيث صار نجم ميلان هو ثالث أكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي عن عمر 40 عامًا و48 يومًا.

40y, 48d - At 40 years and 48 days, Zlatan Ibrahimovic has become the third-oldest player ever to have scored a Serie A goal, overtaking Pietro Vierchowod by one day (40 years and 47 days) - ahead there are only Costacurta and Piola. Climbing.#FiorentinaMilan #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 20, 2021

ما فعله إبرا أيضًا في المباراة إن نم على شيء فينم على قدراته الفذّة و "فاعلية الأبطال" التي يمتلكها، حيث سدد 3 تسديدات على المرمى أسكن منهم شباك فيورنتينا هدفين.

لم يستطع أي من لاعبي فيورنتينا أن يتغلبوا على إبراهيموفيتش عندما تعلق الأمر بالالتحامات الهوائية، فتفوق السويدي في ثلاث مرات، بجانب أنه أهدر فرصة هدف محقق وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 62%.

ميسي يتعمد تجاهله، هل يغادر باريس؟ ردود الأفعال على حكيمي أمام نانت

لقد أرسل إبراهيموفيتش رسالة إلى الجميع مفادها أن رغبته بالاستمرار لعام آخر مع ميلان طبيعية، فهو حقًا لا يتأثر أبدًا بالسن، ولا حتى بحالة الفريق السيئة في أي مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش لعب هذا الموسم بقميص ميلان 7 مباريات على مختلف الأصعدة سجل خلالهم 5 أهداف