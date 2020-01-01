"والد ميسي هو سبب تفاقم أزمته مع برشلونة"

احتاج إلى محترف بجواره..

اعتبر هيرنان كريسبو، أسطورة الكرة الأرجنتينية، أن خورخي ميسي هو سبب تفاقم أزمة نجله مع برشلونة، مشيرًا إلى أن البرغوث احتاج لوكيل "محترف" بجواره في مفاوضاته مع النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة بمغادرته البلوجرانا هذا الصيف، قبل أن يتراجع في النهاية احترامًا لمسيرته في كامب نو ولعدم اللجوء إلى المحاكم أمام النادي الذي يدين له بالفضل في كل شيء.

خورخي ميسي، والد الليو، كان جزءًا من هذه المفاوضات ووصل إلى كتالونيا من أجل عقد مناقشات مع الإدارة، وبالنسبة لكريسبو فإن ما احتاجه ميسي هو وكيل لإنقاذه من تلك الأزمة.

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الأسطورة في تصريحات صحفية قال "مع كامل الاحترام لخورخي ميسي، يبدو لي أن في مثل تلك الظروف تكون كلاعب في حاجة إلى وجود محترف بجوارك".

كما أضاف "الأمر ليس نفسه عندما يتحدث الوكيل لا الأب، سيكون شخصًا محترفًا ولن يأخذ في الاعتبار قضايا الأسرة وغيرها، في هذه الأوقات يحتاج المرء إلى محترف".

وتابع "هناك أشياء لابد من حلها قبل أن تنفجر وليس الآن، لكن خورخي ميسي - وأنا لا أريد الانتقاص من شأنه - لم يقم بحماية ظهر ابنه مقارنة بالآخرين الذين فعلوا ذلك للاعبيهم".

وأتم "كان بإمكانهم التعامل مع المشكلة من قبل، لا أعرف عدد المرات التي جلس فيها خورخي بشأن عقد متضارب رغم أنني أظن أن تجديد ليو في برشلونة أمر سهل ولا تحتاج للكثير من الخبرة".

يذكر أن برشلونة سيفتتح موسمه يوم 27 سبتمبر المقبل بمواجهة فياريال، وقد عاد ميسي لتوه للتدريبات في الآونة الأخيرة وسيكون جاهزًا لهذه القمة.