والد لوتارو مارتينيز: أحلم أن يتدرب ابني مع جوارديولا

والد لوتارو مارتينيز نجم إنتر يحلم بتدرب نجله مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال والد المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي إنه يحلم بأن يتدرب نجله تحت يد المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان لوتارو مارتينيز قد انضم إلى صفوف إنتر ميلانو خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم المنصرم.

وقدم لوتارو موسمًا مميزًا مع إنتر جعله أحد أفراد القائمة المستدعاة من قبل المدرب ليونيل سكالوني لمنتخب الأرجنتين المشارك في كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال والد لوتارو إنه سعيد بالمردود الإيجابي الذي يقدمه نجله سواء مع إنتر في الدوري الإيطالي أو مع المنتخب الأرجنتيني حاليًا في كوبا أمريكا.

وأضاف: "أحلم أن أرى لوتارو يتدرب تحت يد بيب جوارديولا، هو أفضل مدرب في العالم وجميع اللاعبين يتطورون كثيرًا تحت إمرته"

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يذكر أن لوتارو مارتينيز قد استفاد من عقوبة إنتر لماورو إيكاردي في الموسم المقبل بأن حصل على فرصة للمشاركة أساسيًا خلال أغلب منافسات الدور الثاني في الكالتشيو.