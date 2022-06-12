والد سون يصدم نجله: عليه القيام بالكثير ليصبح نجمًا عالميًا!

والد الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام يؤكد أن نجله ليس نجمًا عالميًا حتى الآن.

أكد سون وونج جونج، والد الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي أنه يعتقد أن نجله ليس حتى الآن لاعب كرة قدم من الطراز العالمي.

سون وصل إلى قمة مسيرته الكروية حتى الآن، بعد أن تمكن من تسجيل 23 هدفًا مع توتنهام في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وهو الإنجاز الذي لم يسبق لأي لاعب آسيوي تحقيقه في البطولات الأوروبية الكبرى.

ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمة سون بثمانين مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي من المتوقع أن يدفعه ليفربول للتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وعلى الرغم من أن عقد سون ممتد مع توتنهام حتى 2025، إلا أنه يظل على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ماذا قال؟

وعلى الرغم من كل التألق، إلا أن سون وونج جونج يظل هادئًا بشأن تقييم ابنه.

وقال في تصريحات نقلها موقع "cgtn" الإخباري: "عليه أن يعمل بجدية أكبر ويحقق المزيد من التقدم".

وأضاف: "إذا كان راضيًا عما حققه الآن، فإنه يواجه أزمة حقيقية، عليه أن يحاول دائمًا القيام بعمل أفضل للبقاء في أفضل حالة".

وأكمل: "بدلًا من أن يكون سعيدًا بالبقاء حيث هو، أريده دائمًا أن يكون أفضل بنسبة 10%".

واختتم والد سون: "لقد سجل الكثير من الأهداف في هذا العام، لكن هذا لا يعني أنه سيفعل الشيء نفسه العام المقبل، فقط أولئك الذين يظلون مستعدين يمكنهم التغلب على الصعوبات، يجب أن يواجه كل شيء بعقل وحذر".

ليست أول مرة!

والد سون قال سابقًا في 2018 إنه لا يعتقد أن ابنه كان لاعبًا عالميًا، على الرغم من أن سون قدم أداءً هائلًا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم، وبعد أربع سنوات يبدو أن الأب لم يغير رأيه.

وقال والد سون حينها: "يجب أن يكون قادرًا على لعب دور قوي في أحد أفضل الأندية في العالم، عندها سيصبح لاعبًا من الطراز العالمي".

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