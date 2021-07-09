"والد سامي الجابر قال أن ابنه تلميذ ماجد عبد الله ولا يُقارن به أبدًا"

الجدل حول الأفضل بين اللاعبين متواصل

مازال الجدل والنقاش متواصلًا في الإعلام السعودي حول الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية بين نجمي النصر والهلال، ماجد عبد الله وسامي الجابر، وهو نقاش يبدو أنه لم يُحسم أو يتوقف أبدًا.

ناقشت حلقة اليوم من الحصاد الرياضي مسيرة ومستقبل المدرب الوطني في الدوري السعودي، وقد تطرق النقاش إلى تجربة سامي الجابر والتي رآها البعض بالجيدة فيما وصفها الناقد الرياضي خالد أبو غانم بالفاشلة.

عبد العزيز المريسل تطرق إلى المقارنة بين ماجد عبد الله وسامي الجابر، رافضًا مبدأ المقارنة بين اللاعبين وحاسمًا الأفضلية لصالح أسطورة النصر.

وقد أشار خلال حديثه إلى اعتراف عبد الله الجابر أن ولده سامي لا يُمكن أن يُقارن بماجد عبد الله، بل هو تلميذ له.

الإعلامي النصراوي قال "الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله، والد سامي، تحدث خلال كتاب موجود لدي أن ولده هو تلميذ ماجد عبد الله ولا يُمكن أن يُقارن به، إن كان والد سامي الجابر يقول هذا الكلام .. تريدون مني تصديق إعلاميين".

عبدالعزيز المريسل : والد سامي الجابر "رحمه الله" يعتبر ابنه "تلميذ" لماجد عبدالله.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/gVAsjvEteB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 9, 2021

وقد رد عليه أحد المتواجدين صاحكًا "المريسل لا يستشهد إلا بالأموات".

يُذكر أن ماجد عبد الله لم يلعب سوى للنصر وقد ارتدى قميصه خلال الفترة من 1977 حتى 1998، فيما لعب سامي الجابر للهلال منذ 1989 حتى 2007، وقد لعب لفترة قصيرة مع ولفرهامبتون الإنجليزي ومباراة واحدة مع الغرافة القطري.