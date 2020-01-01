والده: نيمار سعيد في باريس سان جيرمان وبرشلونة حلم طفولته

نبحث له عن الأفضل دائمًا..

أكد والد نيمار دا سيلفا على أن نجله يشعر بالسعادة داخل ناديه الحالي، باريس سان جيرمان، داحضًا بذلك الأنباء التي ربطته بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نيمار قد حاول مرات عدة أن يعود إلى كامب نو مجددًا في الصيف الماضي، غير أن البي آس جي رفض التفريط فيه رغم عروض إدارة البرسا المتعددة لإقناعهم بالتخلي عن الدولي البرازيلي.

ومؤخرًا كشفت الصحف الإسبانية أن نيمار هو الهدف الأول لإدارة البلوجرانا في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أبدى اللاعب في أكثر من مرة تذمره نتيجة الهتافات المعادية له من جماهير باريس بعد ما حدث في الصيف الماضي.

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إلا أن والده خرج بتصريحات مفاجئة شدد فيها على أن نجله يشعر بالسعادة في ملعب حديقة الأمراء، إذ قال "نيمار سعيد في باريس سان جيرمان، وسعيد لوصول الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.".

كما أضاف "نيمار مسؤول عن القرارات التي تتعلق بمستقبله المهني، نحن فقط نتولى الأمور الإدارية فيما يتعلق بالعقد مع النادي وشروطه.".

وأتم "إنه لا يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان.".

وتطرق والده أيضًا للحديث عن أنه كان من الممكن أن يستمر في البرازيل قبل الوصول إلى برشلونة، واكتفى بتبرير خطوة إلى كتالونيا بقوله "إن برشلونة هو حلم الطفولة لنيمار.".

الجدير بالذكر أن نشاط كرة القدم متوقف حول العالم بسبب فيروس كورونا، مما أحدث آثار اقتصادية قاسية قد تقف عائقًا أمام قدرة إدارة البرسا على دفع الأموال اللازمة لإعادة نيمار إلى الإقليم مرة أخرى.

