من هي والدة نيمار؟ وكيف أثرت في مسيرته؟

خرجت أخبار تشير إلى أن ولدة نيمار نادين سانتوس دخلت في علاقة مع شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، فمن هي وكيف ساهمت في مسيرة البرازيلي؟ جول يجيب

لا يتوقف نيمار منذ وصوله إلى أوروبا وحتى قبل ذلك عن إثارة الجدل، فانضمامه لبرشلونة كان درامي وانتشرت الكثير من الأخبار عن الصفقة قبل أن تتم، كذلك ارتبط البرازيلي بالانضمام لريال مدريد بدلاً من البلاوجرانا، لكنه في الأخير ارتدى قميص الكتلان.

في فترته في الكامب نو لم يتوقف الجدل حوله، وكان جاذبًا للصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة داخل الملعب وخارجه، حتى حانت لحظة رحيله إلى باريس سان جيرمان التي كانت صادمة لجميع عشاق كرة القدم في أنحاء العالم.

لم ينته الأمر عند ذلك، فالجدل مستمر من نيمار مع وصوله للعاصمة الفرنسية، ولعل كانت آخر أخباره المثيرة قصة الفتاة التي ادعت تحرشه بها .

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وكأن سلوكه هو مسألة وراثية متعلقة بالجينات، فاليوم ومع توقف كرة القدم في كل مكان، أضاء البرازيلي ظلام فترة الكورونا السوداء التي يعيشها العالم، لكن هذه المرة كانت بطلة الحكاية والدة نيمار التي ارتبطت بشاب يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

قد لا يعرف الكثير من أن نيمار مرتبط بعائلته، وأن كل فردٍ منها له مساهمته في مسيرته التي بدأت من سانتوس مرورًا ببرشلونة وانتهاءً بباريس سان جيرمان ، وبالطبع كان لوالدته مساهمتها.

فمن هي نادين سانتوس والدة نيمار؟ وكيف أثرت على مسيرته؟ وما هي قصة ارتباطها بابن العشرين؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

والدة نيمار تعلن ارتباطها بشاب أصغر من ابنها!

من هي نادين سانتوس والدة نيمار؟

لا توجد الكثير من المعلومات المتوفرة عن والدة نيمار، لكن هي نادين جونسالفيس سانتوس، تبلغ من العمر 55 عامًا وتعيش في البرازيل بعيدًا عن ابنها الذي يعيش في باريس.

نادين سانتوس شخص متدين ومتأثرة جدًا بالإنجيل، وعادةً ما تقتبس بعض العبارات من الكتاب المقدس في حديثها أو حتى في تصريحاتها الصحفية أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

ما هي علاقة نيمار بوالدته؟ وكيف أثرت في مسيرته؟

لا شك أن علاقة نيمار بوالده أقوى بكثير من علاقته بوالدته على الصعيد العملي، فوالده هو وكيل أعمله وهو مهندس صفقاته الأول، كما أنه من وجهه للعب كرة القدم خاصةً وأنه كان لاعبًا قبل أن يعتزل بسبب حادث سيراة، وهو ما يدفعنا إلى قول أن نجم باريس سان جيرمان هو حل والده الذي يمشي على قدمين.

والد نيمار هو النصف العملي للاعب، أما والدته فهي النصف الشخصي الذي يتخلص فيه من ضغوط الحياة، فعلاقة نجم برشلونة السابق بوالدته هذا هو ملخصها، فهي الجانب العاطفي والصديق الشخصي الأول له، وكثيرًا ما تجمعهما الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات.

هذا لا يعني أن والدة نيمار لم يكن لها تأثير ودور عليه كلاعب كرة القدم، ففي سنوات الصبى من غيرها كان يحفزه ويوسع آفاق أحلامه ليصبح ما هو عليه اليوم.

ساندت نادين سانتوس ابنها بكل قوة في قضيته الأخيرة التي اتهم فيها بالتعدي على فتاة، ولعبت دورًا هامًا في القضية حتى وبعد انتهائها، حيث طلبت في منشور لها على إنستجرام ابنها بالعفو عن الفتاة، وعدم ملاحقتها بتهمة التشهير.

والدة نيمار غير راضية كثيرًا عن تواجد ابنها في باريس سان جيرمان ، ففي عام 2018 صرحت لصحيفة ABC الإسبانية وقالت إنها تحثه على مغادرة الفريق الفرنسي، لكن الوجهة التي تريدها له هي ريال مدريد الذي تشجعه.

ما هي قصة ارتباط والدة نيمار بشاب عمره 23 عامًا؟

تداولت الصحف في العالم اليوم أخبار ارتباط والدة نيمار بشاب يبلغ من العمر 23 عامًا هو تياجو راموس، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين أوساط متابعي كرة القدم.

تعرف الجميع على علاقة والدة نيمار براموس بعد نشر الأولى منشور على موقع التواصل الاجتماعي ذاته مع صديقها الجديد وكتبت: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره، عشها فحسب"، فعلق ابن العشرين قائلاً: “لا يمكن تفسيره”.

من هو صديق والدة نيمار؟

تياجو راموس هو شاب برازيلي يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو محترف ألعاب فيديو في فريق 4k Easy، وبجانب ذلك هو عارض أزياء ووجه معروف في الإعلانات في البرازيل.

يعد راموس أحد المعجبين بنيمار وقد بعث له برسالة في وقتٍ سابق يتمنى فيها لقائه، وبالفعل قابله البرازيلي فنشر لاعب الفيديو جيم صورة له مع البرازيلي على إنستجرام وكتب معلقًا عليها "لا تستسلم، فقد تحقق الحلم".

ماذا كان رد فعل نيمار على ارتباط والدته؟

كما سبق وذكرنا، فإن والدة نيمار هي الصديق الأقرب لإبنها، وهي الجانب العاطفي والشخصي له أكثر من والده الذي يمثل الجانب العملي.

لم يبدي نيمار انزعاجه من الأمر بل ظهر عليه الرضا، ففي منشورها على إنستجرام علق قائلاً: “ابقي سعيدة، أمي، أحبك”، لكن الغريب في الأمر هو أن والد نيمار علق أيضًا على الصورة باستخدام رموز تعبر عن الدعاء والتصفيق.