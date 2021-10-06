إبراهيموفيتش: لست مثل كانتونا .. أنا إله مانشستر يونايتد

زلاتان: "ميلان بطل الدوري الإيطالي"

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش؛ لاعب ميلان الإيطالي، عن حوار قديم دار بينه وبين الفرنسي إيريك كانتونا؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، إبان فترة ارتدائه لقميص الشياطين الحمر.

ماذا دار بين إبرا وكانتونا؟

إبرا كان قد انضم للفريق الإنجليزي في عام 2016 في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالموسم الأول نجح في حصد الثلاثية المحلية، ليفرض نفسه بقوة على أولد ترافورد.

أما الأسطورة كانتونا والمعروف بـ"ملك مانشستر يونايتد" فقد حقق أربعة ألقاب دوري إنجليزي مع الشياطين الحمر من عام 1992 وحتى 1997، بخلاف خمسة ألقاب أخرى.

ويقول إبراهيموفيتش، عن التحدي الذي صار بينه وبين الفرنسي: "ذات يوم قال لي كانتونا (أنت لا يمكن أن تصير ملك مانشستر، يجب أن تكون راضيًا عن كونك الأمير فقط)، وقتها قلت له (لست مهتمًا بأن أصير ملكًا، أريد أن أكون إله مانشستر)".

متى يعود إبرا من الإصابة؟

منذ سبتمبر الماضي، ويعاني النجم السويدي من التهابات في الأوتار، أبعدته عن الملاعب، لكنه يؤكد أن عودته اقتربت.

زلاتان أوضح: "نعم حالتي تتحسن، كانت إصابة بسيطة وتم حلها، حتى أنني أشعر أنني شاب، فلقد مر عام آخر من عمري قبل أيام، وأبحث الآن عن العودة للملعب".

من سيكون بطل الدوري الإيطالي؟

الروسونيري يحتل الآن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نابولي؛ محتل الصدارة.

بسؤال زلاتان عن بطل الموسم الجاري، علق: "من سيفوز بالسكوديتو؟ أين يلعب زلاتان؟ ميلان؟، إذًا ميلان هو البطل".

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