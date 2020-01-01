والدة كافاني تروي تفاصيل فشل انضمامه إلى أتلتيكو مدريد

والدة كافاني تؤكد أن نجلها قدم كل ما في يده لإتمام الصفقة

عبرت بيرتا جوميز، والدة إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، عن غضبها من رئيس أتلتيكو مدريد بسبب فشل صفقة انضمام نجلها للروخي بلانكوس.

وارتبط كافاني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الماضية، ولكنها فشلت في الساعات الأخيرة.

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وقالت والدة كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية: "لا أفهم سبب تصريحاته الوحشية، لقد آلمتنا كثيراً لقد كان من الخطأ أن يطلب شقيق كافاني ووكيله مكافأة توقيع".

وتابعت: "هذا الرجل كان يجب عليه أن يخبر جمهور فريقه لماذا لم ينضم لهم كافاني بصدق، هذا لأن باريس سان جيرمان لم توافق على رحيله في البداية، وثانياً لأن أتلتيكو لم ينفذ ما طلبته إدارة باريس عندما وافقت".

وواصلت: "لقد فعل ابني كل ما في وسعه لإتمام الصفقة، لقد ضغط على باريس، لقد كان على استعداد لتخفيض راتبه فقط أراد أن يلعب مع دييجو سيميوني".

وأكملت: "المال ليس هدف كافاني، فإن أراد المال كان يمكن أن يذهب إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو الدوري الأمريكي إلى إنتر ميامي الذي قدم عرضاً كبيراً، ولكن ابني محترف والضغط الذي مارسه على باريس سان جيرمان للخروج هو وصمة عار في حياته".

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وترى والدة مهاجم الأوروجواي أن ابنها قد ينضم إلى أتلتيكو مدريد ولكن على رئيس النادي الاعتذار أولاً، حينها سيتم إصلاح ما حدث.

جدير بالذكر أن كافاني، مع باريس سان جيرمان شارك في 294 بكل المسابقات منذ انضمامه في 2013 نجح خلالهم في تسجيل 198 هدفاً وصناعة 41 آخرين.