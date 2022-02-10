والدة رونالدو تمنح هدية خاصة إلى بابا الفاتيكان

قامت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بإهداء قميص نجلها إلى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكثالويكية.

واستغلت والدة رونالدو زيارتها إلى العاصمة الإيطالية، روما، لزيارة الفاتيكان، وحضور قداس البابا فرنسيس يوم الأربعاء، وقررت أن تقدم له هدية متمثلة في قميص رونالدو الخاص بمنتخب البرتغال.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن والدة رونالدو تم استقبالها بشكل جيد للغاية، ولم يتردد البابا فرنسيس في الاقتراب منها وتحيتها.

وقامت دولوريس بتحميل الصورة التي تمنح فيها قميص رونالدو إلى البابا فرنسيس إلى حسابها عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "عاطفة فريدة، شكرًا لك".

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال خاصية "القصص"، شاركت والدة لاعب مانشستر يونايتد صورًا ومقاطع فيديو أخرى للقائها مع بابا الفاتيكان، مثل اللحظة التي باركها فيها، أو سعادته عند استلام الهدية.

وبعد ذلك قام البابا فرنسيس بمباركة قميص رونالدو، الذي جلب الكثير من الأفراح لبلاده، مثل بطولة أوروبا 2016، قبل أن يتوجه لتحية بقية الحاضرين.

يذكر أن رونالدو يعاني بشكل واضح خلال الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر خمس مباريات مع "الشياطين الحمر" في كل البطولات.

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