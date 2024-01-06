واقعة نادرة .. بطاقة غريبة تثير التساؤلات في كأس الاتحاد الإنجليزي!

ليست المرة الأولى

واقعة غريبة ونادرة شهدتها مواجهة وولفرهامبتون مع برينتفورد على أرض الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي، كان بطلها الحكم توني هارينجتون.

الحكم قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون بعد مرور 9 دقائق فقط، ولكن الغريب كان هو الشكل الدائري للكارت.

ووفقًا لموقع "Actu Foot" فإن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الكارث الدائري، حيث سبق أن ظهر من قبل لمساعدة الأشخاص الذين لديهم صعوبة في إدارك الألوان.

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وتساعد البطاقة هؤلاء الأشخاص على التعرف على نوع الكارت من خلال شكله وليس لونه، وكذلك يساهم في تمييز الحكام للون البطاقة التي يحملونها في جيوبهم بشكل أسرع لتجنب أي ارتباك.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين وولفز وبرينتفورد بهدف لكل فريق بالمرحلة الثالثة من البطولة، حيث سجل نيل موباي هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل تومي دويل للضيوف.